Amanecen en La Pintada para conseguir una plaza laboral en la Mina de Cobre

Desde la madrugada de este martes, más de 1,000 de personas se han apostado en las afueras de la cancha municipal de La Pintada con la esperanza de asegurar una plaza laboral en la feria de empleo organizada por las autoridades municipales en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y una empresa privada dedicada al reclutamiento laboral.

La feria está orientada a la contratación de mano de obra para labores de preservación y gestión segura en la Mina de Cobre Panamá, una de las principales fuentes de empleo en la región. La jornada ha generado una gran expectativa entre los residentes de distintos puntos de la provincia de Coclé y áreas cercanas, quienes buscan aprovechar las oportunidades laborales que se ofrecerán.

Según los organizadores, el evento incluirá la recepción de hojas de vida y entrevistas preliminares para diferentes posiciones técnicas y operativas. Personal de Minera Panamá y del MITRADEL está coordinando el proceso de registro y atención a los aspirantes. Se estima que entre 500 y 600 plazas de trabajo estarán disponibles en distintas empresas de la provincia, con puestos como plomero, electricista, soldador industrial, entre otros.

Algunos asistentes compartieron que llegaron desde la noche anterior para asegurar un lugar en la fila, lo que refleja la alta demanda de empleo en la región.

