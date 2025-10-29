AMP levanta suspensión de zarpe en el Pacífico, pero advierte de oleaje

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que se levanta la suspensión de zarpe en el litoral Pacífico, medida que se mantenía por las condiciones adversas del mar.

Sin embargo, la entidad mantendrá un monitoreo constante ante el ingreso de mar de fondo, previsto del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2025, lo que podría generar un aumento del oleaje a lo largo de la costa pacífica.

En el marco del Operativo de Fiestas Patrias 2025, que se desarrollará del 1 al 5 de noviembre, la AMP hizo un llamado a los capitanes y operadores de embarcaciones a cumplir con las medidas de seguridad, como el uso de chalecos salvavidas, radios de comunicación y remos, además de tener toda la documentación en regla.

La institución recordó que los usuarios son el primer anillo de seguridad, por lo que su responsabilidad y cumplimiento de las normas son clave para evitar tragedias en el mar durante los días festivos.