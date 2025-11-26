AMP reactiva viajes en ferry hacia Taboga y anuncia mejoras en servicio

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que a partir de mañana se reactivarán los viajes de dos empresas operadoras de transporte turístico hacia la Isla de Taboga, en la ciudad de Panamá.

La decisión se tomó tras una serie de reuniones orientadas a garantizar un servicio seguro, ordenado y acorde con la normativa vigente.

La institución recordó que, conforme a la Ley N.° 56 de 2008, su responsabilidad es velar por la seguridad marítima, la vida humana en el mar y el libre tránsito de embarcaciones en aguas bajo jurisdicción nacional.

El subadministrador Alexander De Gracia actuó como mediador en un encuentro que reunió a autoridades nacionales y locales, entre ellas la viceministra de la Presidencia, Birna Luque; el subdirector de la Autoridad de Turismo, Jorge Correa; el alcalde de Taboga, Ramón Ramos; el presidente del Consejo Municipal, Raúl Varela; además de representantes comunitarios, comerciantes y operadores turísticos.



El objetivo central fue alcanzar un acuerdo que brinde seguridad jurídica, fomente la libre competencia y proteja los derechos de los usuarios.

De Gracia detalló que cinco embarcaciones se sumarán al servicio de transporte para los residentes de Taboga. Una ya se encuentra operativa, dos iniciarán funciones la próxima semana y las otras dos avanzan en los trámites para incorporarse al mercado. La AMP destacó que estas opciones ofrecerán tarifas accesibles y condiciones adecuadas de comodidad.

También reconoció el derecho ciudadano a la protesta pacífica, aunque aclaró que las tarifas de las empresas privadas responden al principio de libre oferta y demanda, por lo que no están bajo la competencia de la institución.

La administración actual de la AMP adelantó que se proyecta un nuevo proceso de licitación para la construcción de un muelle en Taboga, mientras que, en paralelo, se ejecutan trabajos de reparación en el muelle de Isla Perico, recientemente recuperado tras haber permanecido años en manos privadas.

Esta infraestructura servirá como punto de zarpe para los residentes de la isla.

La AMP reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto con las comunidades y las autoridades para fortalecer la conectividad marítima y asegurar un servicio confiable para la población.