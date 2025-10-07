Analizan carril exclusivo para buses hacia Panamá Oeste

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) está evaluando la posibilidad de habilitar un carril exclusivo para el transporte colectivo de pasajeros con destino a Panamá Oeste, con el objetivo de agilizar la movilidad vehicular y mejorar el servicio para los usuarios.

Simón Henríquez, director de la ATTT, explicó que el carril exclusivo partiría desde la Terminal de Transporte de Albrook, recorrería la avenida Ascanio Arosemena y la avenida de Los Mártires, hasta llegar al Puente de Las Américas.

Henríquez indicó que también se están analizando aspectos como los horarios y los días en los que se aplicaría esta medida.

El estudio de factibilidad cuenta con la participación de representantes del sector transporte, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y otras instituciones vinculadas al tema de movilidad urbana.

