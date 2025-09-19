Nacional - 19/9/25 - 03:45 PM

ANATI abre oficina para titulación de tierras en Capira

El administrador de la ANATI, Andrés Pagés Chanis, explicó que se ofrecerá asesoría especializada y soporte técnico al personal de la ACP

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) puso en marcha una oficina operativa de adjudicación en el distrito de Capira, encargada del proceso de titulación de tierras dentro de la cuenca del río Indio.

El administrador de la ANATI, Andrés Pagés Chanis, explicó que se ofrecerá asesoría especializada y soporte técnico al personal de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en materia territorial.

Chanis indicó que el tiempo del proceso y la cantidad de familias beneficiadas aún no están definidos, aunque destacó que la aceptación del trámite dependerá de los interesados y que se realiza sin costo alguno para las familias.

En Capira, el proceso catastral abarcará los corregimientos de Santa Rosa y Cirí de Los Sotos, donde habitan más de 2,800 personas. Según la ACP, se busca transformar más de 3 mil derechos posesorios en títulos de propiedad, en un proyecto que prioriza el interés social y el orden público.

John Langman, de la Oficina de Proyectos Hídricos de la ACP, aseguró que la medida busca hacer justicia social a las familias que por años han protegido y trabajado la zona.

