Anillos hidráulicos Norte y Este se entregarán en primera mitad de 2026

Tras una espera de más de 8 años, finalmente para el primer semestre de 2026 serán entregados en su totalidad, los anillos hidráulicos Norte y Este.

Antonio Tercero González, secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades) detalló que en el caso del Anillo Hidráulico Este ha pasado, en su administración, de 73% a más de 92% de avance.

Destacó que se construyó el tanque de almacenamiento de María Henríquez, con capacidad para 7 millones de galones de agua, que al inicio de su gestión no existía y en la actualidad se le está sellando la losa y está próximo a ser entregado, al igual que el tanque de Altos de Tocumen.

También, se ha avanzado en los izajes, estructuras metálicas que se utilizan para que las tuberías puedan pasar por encima de los ríos y quebradas.

"Lo único que estamos esperando en este momento son, precisamente, las conexiones. Conectar todas las rutas, todas las tuberías, todos los tanques, para que se traslade el agua desde María Henríquez hasta Pacora", comunicó el funcionario.

En cuanto al Anillo Norte, en el sector de Guarumal, residentes solicitaron a Conades que le arreglara unos tanques que existen desde antes de la obra.

No obstante, al revisar los trámites se dieron cuenta que los terrenos donde están los tanques le pertenecen a una empresa privada.

Se está adelantando este paso para poder rehabilitar las estructuras.

Algo similar ocurrió en Villa Cárdenas, donde sí se construye el tanque.

Con respecto a este anillo, el 1 de noviembre del año pasado se entregaron sus primeras cinco partes, beneficiando a residentes de Villa Grecia, Alcalde Díaz, San Lorenzo, Cerro Peñón, Las Cumbres y San Pablo.

Tercero González informó que lo que queda por entregar es Guarumal, Mocambo Arriba y Villa Cárdenas.

Este

Del Anillo Este no se ha entregado ninguna obra hasta el momento, porque a diferencia del Norte, es un proyecto de almacenamiento y conducción de agua.

El secretario ejecutivo de Conades destacó que es importante que se lleve el agua a estas zonas alejadas de la capital, que por años han carecido del vital líquido aunque todavía no sea el galonaje que se espera, debido al atraso en la construcción de la potabilizadora de Gamboa.

Costos

La orden de proceder del Anillo Norte fue autorizada el 30 de abril de 2018, a un costo de $88.2 millones.

Su construcción está a cargo del Consorcio Anillo Hidráulico, conformado por las empresas Ortiz Construcciones y Asteisa.

Al contrato se le han realizado cuatro adendas, la última refrendada el 30 de diciembre de 2024.

Todas estas modificaciones al contrato, elevaron el costo de la obra a $117.5 millones.

En tanto, el Anillo del Este fue pactado a un costo original de $148.8 millones y su orden de proceder, de igual forma, se autorizó el 30 de abril de 2018.

Su construcción está a cargo del Consorcio CP Anillo Este, que integran las empresas Copisa y Powerchina, Ltd.

Al contrato se le han realizado cinco adendas, la última refrendada el 13 de diciembre de 2024. En esta modificación, el costo de la obra subió a $259 millones.

Hay que recordar que el brazo ejecutor de las obras es Conades, sin embargo, la entidad que las recibe es el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).