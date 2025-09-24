ANTAI desestima denuncias y archiva proceso contra el alcalde Mayer Mizrachi

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) emitió la Resolución ANTAI-AL-788-2025, mediante la cual desestimó las denuncias presentadas contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon, y ordenó archivar el expediente.

Las denuncias alegaban presuntas faltas administrativas y posibles conflictos de interés relacionados con iniciativas impulsadas por la actual administración municipal. Tras recibir los descargos y analizar la documentación, la ANTAI concluyó que no se comprobó infracción alguna al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos ni faltas administrativas atribuibles al alcalde, por lo que desestimó las acusaciones y dispuso archivar el proceso al no encontrarse mérito para continuar la investigación.

Con esta decisión, la ANTAI ratifica el respeto al debido proceso y confirma que las actuaciones de la administración municipal se mantienen dentro del marco de la legalidad y la transparencia.