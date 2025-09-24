Nacional - 24/9/25 - 12:00 AM

ANTAI desestima denuncias y archiva proceso contra el alcalde Mayer Mizrachi

Por: Redacción Crítica -

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) emitió la Resolución ANTAI-AL-788-2025, mediante la cual desestimó las denuncias presentadas contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon, y ordenó archivar el expediente.

Las denuncias alegaban presuntas faltas administrativas y posibles conflictos de interés relacionados con iniciativas impulsadas por la actual administración municipal. Tras recibir los descargos y analizar la documentación, la ANTAI concluyó que no se comprobó infracción alguna al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos ni faltas administrativas atribuibles al alcalde, por lo que desestimó las acusaciones y dispuso archivar el proceso al no encontrarse mérito para continuar la investigación.

Con esta decisión, la ANTAI ratifica el respeto al debido proceso y confirma que las actuaciones de la administración municipal se mantienen dentro del marco de la legalidad y la transparencia.

Te puede interesar

Gigante naviero francés pone sus ojos en Panamá

Gigante naviero francés pone sus ojos en Panamá

 Septiembre 23, 2025
Migración deporta a 34 colombianos

Migración deporta a 34 colombianos

Septiembre 23, 2025
Autoridades se unen para frenar la cochinada en Puente del Rey

Autoridades se unen para frenar la cochinada en Puente del Rey

 Septiembre 23, 2025
Falso alien en Parque Natural Metropolitano. ¡Puro cuento!

Falso alien en Parque Natural Metropolitano. ¡Puro cuento!

Septiembre 23, 2025
Autorizan recolección de firmas para sacar a Mayer de Alcaldía

Autorizan recolección de firmas para sacar a Mayer de Alcaldía

Septiembre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas