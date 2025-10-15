ANTAI sancionó a 13 funcionarios por uso de diploma falso y nepotismo

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) informó ayer la sanción para 13 funcionarios, pertenecientes a diversas instituciones del Estado, luego de comprobarse graves violaciones al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Entre los casos más relevantes, la ANTAI recomendó la destitución de una funcionaria de la Caja de Seguro Social debido a que presentó un diploma falso para acreditar una formación académica que en realidad no poseía.

Asimismo, se destituyó a un servidor del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) por presuntamente litigar durante su jornada laboral.

Otros casos incluyen recomendaciones de destitución en los municipios de Balboa y San Carlos, así como en las juntas comunales de Sajalices y Canta Gallo, tras detectarse situaciones de nepotismo.

Por último, esta Autoridad también tramitó una denuncia contra dos funcionarias de la Universidad de Panamá, quienes fueron señaladas por incurrir en nepotismo. Al concluir las investigaciones, se comprobó la veracidad de los hechos, por lo que ambas servidoras fueron sancionadas conforme a la normativa vigente.