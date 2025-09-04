Nacional - 04/9/25 - 12:00 AM

Anteproyecto sobre eliminación de jubilaciones especiales avanza

Por: Redacción Crítica -

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional prohijó ayer el anteproyecto de Ley 115, que establece la eliminación de las jubilaciones especiales.

La iniciativa, que fue propuesta por el diputado por la libre postulación Neftalí Zamora, recibió el apoyo unánime de la comisión.

Este proyecto crea un sistema de jubilación para todos los servidores públicos, que reemplace toda jubilación especial que rige actualmente en el país.

Tras el prohijamiento de la norma, Zamora agradeció a los diputados que conforman la comisión y recordó que era necesaria y difícil esta decisión.

"Para prohijar este proyecto hay que ser muy valiente para tener esta conversación... difícil y necesaria", expresó.

Además, mencionó que las jubilaciones especiales son un beneficio particular y han sido criticadas por las formas en las que se otorgan, debido a que no son de tipo contributivo, sino que se pagan con el Presupuesto General de Estado.

Te puede interesar

Tormentas en camino: Pronostican lluvias de hasta 100 mm

Tormentas en camino: Pronostican lluvias de hasta 100 mm

Septiembre 04, 2025
Por ahora, viajar en el Metro sigue costando lo mismo

Por ahora, viajar en el Metro sigue costando lo mismo

 Septiembre 04, 2025
Panamá y Japón negocian vuelo directo con aerolínea ANA

Panamá y Japón negocian vuelo directo con aerolínea ANA

 Septiembre 04, 2025
Boca La Caja no será parte de la zonificación de San Francisco

Boca La Caja no será parte de la zonificación de San Francisco

 Septiembre 04, 2025
Mulino presenta en Japón nueva era del Registro de Buques panameño

Mulino presenta en Japón nueva era del Registro de Buques panameño

 Septiembre 04, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante

Brutal Asesinato en Parita: Delincuentes matan comerciante
Persecución y balacera por droga terminan en tragedia

Persecución y balacera por droga terminan en tragedia
Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales

Dueña de Donde La Parce aceptó su culpa por blanqueo de capitales
Detienen en Panamá a presunto miembro del Tren de Aragua

Detienen en Panamá a presunto miembro del Tren de Aragua