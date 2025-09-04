Anteproyecto sobre eliminación de jubilaciones especiales avanza

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional prohijó ayer el anteproyecto de Ley 115, que establece la eliminación de las jubilaciones especiales.

La iniciativa, que fue propuesta por el diputado por la libre postulación Neftalí Zamora, recibió el apoyo unánime de la comisión.

Este proyecto crea un sistema de jubilación para todos los servidores públicos, que reemplace toda jubilación especial que rige actualmente en el país.

Tras el prohijamiento de la norma, Zamora agradeció a los diputados que conforman la comisión y recordó que era necesaria y difícil esta decisión.

"Para prohijar este proyecto hay que ser muy valiente para tener esta conversación... difícil y necesaria", expresó.

Además, mencionó que las jubilaciones especiales son un beneficio particular y han sido criticadas por las formas en las que se otorgan, debido a que no son de tipo contributivo, sino que se pagan con el Presupuesto General de Estado.