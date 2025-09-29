APEDE: aplazar Cuarta Línea pone en riesgo la energía del país

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) lanzó una voz de alarma ante la suspensión indefinida de la construcción de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica, un proyecto que lleva más de una década catalogado como vital para la seguridad energética de Panamá y el crecimiento económico del país.

Según la organización, postergar esta obra no solo afecta la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, sino que también genera incertidumbre entre inversionistas y el sector productivo, además de impactar directamente a los hogares panameños que esperan un servicio estable y competitivo.

APEDE advirtió que el proyecto permitiría incorporar nuevas energías renovables, mejorar la interconexión con Centroamérica, reducir pérdidas técnicas y aprovechar mejor el potencial energético de provincias como Chiriquí y Bocas del Toro.

Aunque reconocen la importancia de repotenciar las líneas actuales, la asociación insistió en que esa medida no reemplaza la necesidad de una nueva infraestructura, ya que el sistema opera al límite y sigue siendo vulnerable a fallas.

“Cada día que se pospone esta obra, Panamá pierde oportunidades de atraer inversión, avanzar en la transición energética y garantizar tarifas más estables”, advirtió APEDE, que pidió al Gobierno reconsiderar la suspensión, agilizar la revisión técnica exigida por ASEP y escuchar a la sociedad civil y al sector empresarial.

“El futuro energético del país no puede seguir en pausa. La Cuarta Línea no es una opción, es una decisión de Estado que marcará si avanzamos o nos quedamos rezagados”, sentenció el gremio empresarial.