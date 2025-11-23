APEDE pide debate real: Hablar solo del mínimo no basta

La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, hizo un llamado a revisar el salario mínimo con mirada moderna, poniendo sobre la mesa educación, productividad y el alto costo del vivir diario en Panamá.

En medio del debate que vuelve cada dos años, De Sanctis, indica que: “No basta con hablar del decreto, hay que mirar la vida real de la gente”.

De Sanctis explicó que el país sigue atrapado en una dinámica que golpea tanto a los trabajadores como a los pequeños negocios.

“Casi el 50% de los panameños está en la informalidad. Eso significa que no tienen contrato, no cotizan y su jubilación será más precaria”, advirtió.

La empresaria también cuestionó la idea de que el salario mínimo, por sí solo, pueda resolver el alto costo de la vida. “El salario mínimo no es la solución al costo de vivir. La ruta para mejores ingresos pasa por facilitar que la gente pueda formalizarse”, afirmó.

Servicios públicos y productividad: lo que realmente le baja presión al bolsillo

De Sanctis alega que el país debe hablar de lo que verdaderamente encarece el día a día del panameño: “Si tuviéramos servicios públicos de calidad, las familias no tendrían que destinar parte del salario en salud, agua, alimentos o movilidad”, dijo.

Según la presidenta de APEDE, apostar por un país más productivo es indispensable. “Los salarios solo crecen cuando crece la productividad. Esa es la realidad económica, no una opinión”, expresó, citando recomendaciones del BID, Banco Mundial, CEPAL y la OCDE.

También señaló que las empresas, sobre todo las más pequeñas, necesitan acompañamiento: “Más del 90% de las empresas del país son MIPYMES. No podemos pedirles que paguen más si no les damos herramientas para sostener esos salarios”, recalcó.

Educación: el punto donde todo empieza

La presidenta fue tajante al explicar por qué la educación sigue siendo la llave de una vida mejor. “El 88% de quienes ganan más de 600 dólares tienen estudios universitarios o técnicos. No hay misterio: educación es movilidad social”, insistió.

Y añadió una advertencia que pesa: “Si descuidamos la educación oficial, condenamos a los jóvenes a la informalidad y al desempleo mañana”.

Una visión más amplia y menos mecánica

Para De Sanctis, el país no puede seguir viendo el salario mínimo como la única herramienta para mejorar el bienestar. “Panamá necesita que más trabajadores ganen por encima del mínimo no por decreto, sino porque se reconoce su talento y productividad”, aseguró.

Reiteró que el diálogo tripartito es importante, pero insuficiente si no se acompaña con políticas públicas modernas: “Las decisiones deben ser responsables, técnicas y sostenibles, especialmente pensando en las MIPYMES, que ya enfrentan aumentos en la carga laboral y la incertidumbre económica”.

Al cierre envió un mensaje directo: “Como país debemos preguntarnos qué modelo de desarrollo queremos. Desde APEDE vamos a seguir empujando una conversación con empatía, responsabilidad y visión de futuro”.