Aplican protocolos de seguridad en el Colegio José Guardia Vega

El Colegio José Guardia Vega, en la provincia de Colón, activó recientemente protocolos de seguridad para garantizar la protección de estudiantes y docentes durante el horario escolar.

Las autoridades educativas y de seguridad realizaron simulacros y capacitaciones sobre procedimientos de emergencia, evacuación y prevención de incidentes.

Estas medidas buscan crear un ambiente seguro y prevenir cualquier situación de riesgo dentro del centro educativo.

Directivos del colegio enfatizaron que la implementación de estos protocolos es una prioridad para mantener la tranquilidad de la comunidad estudiantil y el personal docente, en coordinación con la policía local y padres de familia.

El reforzamiento de la seguridad escolar también incluye control de acceso, vigilancia constante y talleres de concienciación sobre medidas preventivas.