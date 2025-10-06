Nacional - 06/10/25 - 06:54 PM

Aplican protocolos de seguridad en el Colegio José Guardia Vega

Estas medidas buscan crear un ambiente seguro y prevenir cualquier situación de riesgo dentro del centro educativo.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Colegio José Guardia Vega, en la provincia de Colón, activó recientemente protocolos de seguridad para garantizar la protección de estudiantes y docentes durante el horario escolar.

Las autoridades educativas y de seguridad realizaron simulacros y capacitaciones sobre procedimientos de emergencia, evacuación y prevención de incidentes. 

Directivos del colegio enfatizaron que la implementación de estos protocolos es una prioridad para mantener la tranquilidad de la comunidad estudiantil y el personal docente, en coordinación con la policía local y padres de familia.

El reforzamiento de la seguridad escolar también incluye control de acceso, vigilancia constante y talleres de concienciación sobre medidas preventivas.

