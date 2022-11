¡Aporte chorrerano a la gesta de 1903!

La mujer campesina, la empleada doméstica, también aportó sacrificios y riesgos en los sucesos históricos de la separación de Panamá de Colombia.

Irene Badillo Rivera, una chiquilla chorrerana por el año 1903, siendo empleada doméstica en la casa de Don Tomás Duque, protagonizó junto con Doña María Ossa, con Doña Angélica y con Águeda, otra doméstica también chorrerana, los momentos históricos de la confección de la primera bandera de la Patria.

Carmen Aguirre Viuda de Carrasco relató e hizo constar en escritura pública los aportes de su madre Irene.

“Voy a relatar esto, fieles palabras de mi madre. Mi madre se llamaba Irene Badillo Rivera. Nació aquí, en La Chorrera, el 20 de octubre de 1890; hija de Tomás Badillo Mesa, de origen colombiano, cartagenero, y de Juliana Rivera Salcedo, viuda de Badillo, nacida aquí en La Chorrera.

Ella me relata que cuando mi abuela doña Juliana trabajaba en la casa de Don Tomás Gabriel Duque, ella le ayudaba en los quehaceres de la casa y que para los albores de la independencia de la república, ella acompañó a Doña María Ossa junto con Águeda a comprar los materiales con que se iba a confeccionar la primera bandera.

Fueron a La Villa, al Bazar Francés y al almacén La Dalia. Para no despertar sospechas, ellas iban a comprar en almacenes separados. Llegaron a la casa y en un altillo iniciaron las labores de confeccionar la bandera y Águeda, como era chiquita, hago la salvedad que Águeda también era chorrerana, no me acuerdo el apellido, Águeda subió a los hombros de mi madre para poder subir al altillo para coger la máquina que Irene le pasó para coser allá arriba. En todo el suelo o el piso del altillo cortaron las tres banderas, una grande y dos pequeñas, que fueron las que se lucieron cuando la separación se dio de La República de Panamá.”

Indagando un poco en los textos convencionalmente aceptados, se puede constatar que en la narración que doña María Ossa hizo a Don Octavio Méndez Pereira (citado por el Dr. Ernesto J. Castillero R. en su obra Historia de los Símbolos de la Patria), existe una clara coincidencia con la versión expuesta en las páginas anteriores sobre el procedimiento que se utilizó para confeccionar la bandera.

El Municipio de La Chorrera declaró a Irene Badillo Rivera Hija Meritoria del distrito en 1993. Tres años más tarde falleció a la edad de 105 años.

