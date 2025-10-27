Aprehenden a esposa e hija de sindicalista

La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada ejecutó este lunes un operativo en Boquete, Chiriquí, donde fueron aprehendidas la esposa e hija del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero, como parte de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

Durante la acción policial también fueron detenidos los dirigentes sindicales Abdiel Bethancourt y José Palacios, quienes, al igual que los familiares de Caballero, están siendo trasladados hacia la capital para su indagatoria.

Las pesquisas del Ministerio Público señalan que Caballero habría movido dinero procedente de actividades ilícitas mediante transferencias bancarias y cheques firmados a su nombre y al de sus allegados. Parte de esos fondos, según los investigadores, se usaron en gastos personales, pagos de tarjetas de crédito y en un negocio familiar.

El expediente también vincula a otros miembros del sindicato, y se mantiene una orden de captura contra el dirigente Ariel Rodríguez.