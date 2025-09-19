Nacional - 19/9/25 - 06:35 PM

Aprehenden a mujer que abandonó a su bebé en Bocas

 

Por: Redacción / Critica -

Unidades de Inteligencia e Investigación (DII) del Senafront aprehendieron a una mujer de 23 años, presuntamente vinculada al abandono de su hijo recién nacido, en una terminal de transporte público de Changuinola.

Según las investigaciones, el pasado 17 de septiembre, la mujer habría abandonado a su bebé de una semana de nacido en una residencia de la comunidad de La Mesa, en Bocas del Toro, lugar donde fue rescatado por la Unidad Especializada en Asuntos de Niñez y Adolescencia (UEANA).

La ciudadana fue puesta a órdenes del Ministerio Público y será presentada ante un juez de control de garantías para la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medida cautelar.

El Senafront reafirma su compromiso con la protección de la niñez y adolescencia, y asegura que continuará trabajando para salvaguardar los derechos y bienestar de los menores.

