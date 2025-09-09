Aprueban en tercer debate ley sobre intereses preferenciales

El Pleno Legislativo aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 341; que modifica artículos de la Ley 468 de 2025, que subroga la Ley 3 de 1985, que establece un régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios y dicta otras disposiciones.

La iniciativa fue aprobada con 48 votos a favor y 2 abstenciones. Durante el debate participaron: Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas; promotores de vivienda; miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá y gremios del interior del país, entre otros.

La iniciativa, propuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, busca activar el próximo año la Ley 468, la cual se encuentra suspendida hasta el 31 de diciembre.

Herrera señaló que el objetivo del proyecto es “modernizar y optimizar los subsidios de vivienda para garantizar un acceso más equitativo y sostenible para las familias panameñas”.

El proyecto establece tramos preferenciales, dependiendo del precio de compra de la vivienda y su ubicación: Región 1: las viviendas ubicadas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste; Región 2: las ubicadas en las provincias de Colón y el resto del país.

Según este instrumento jurídico, la tasa máxima subsidiada será de 4% para los préstamos hipotecarios preferenciales destinados a la compra de viviendas nuevas entre 80 mil y 120 mil dólares, por un plazo de 7 años.