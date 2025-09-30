Aprueban Ley que reactiva el Bioetanol al 10% en gasolina

Panamá da un paso significativo hacia la diversificación de su matriz energética y el apoyo al sector agropecuario.

El Consejo de Gabinete aprobó hoy el proyecto de ley 24-25, que introduce modificaciones clave a la Ley 42 de 2011, enfocada en la política nacional sobre biocombustibles y la generación de energía a partir de biomasa.

Detalles Clave de la Nueva Regulación

El proyecto de ley, fruto de un consenso entre la industria, las empresas petroleras y el sector agropecuario, establece la obligatoriedad de usar bioetanol anhidro como aditivo oxigenante en la mezcla de gasolinas al 10% en todo el territorio de la República de Panamá.

Una medida económica importante acompaña esta decisión: el impuesto al combustible mezclado con bioetanol quedará homologado en 60 centésimos por galón.

Rol Protagónico de la Secretaría Nacional de Energía

El proyecto de ley confiere a la Secretaría Nacional de Energía (SNE) la misión central de desarrollar, impulsar y ejecutar los planes estratégicos para la promoción e implementación del uso de biocombustibles en el país.

Entre sus nuevas funciones destacadas se encuentran:

Establecer los porcentajes, proporciones y volúmenes aplicables para la mezcla de hidrocarburos con biocombustibles, regulando su comercialización, distribución y uso .

aplicables para la mezcla de hidrocarburos con biocombustibles, regulando su . Promover la realización de estudios de tecnologías , la producción y la promoción de biocombustibles, incluyendo la generación de energía eléctrica a partir de biomasa .

, la y la de biocombustibles, incluyendo la generación de . Coordinar con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la legislación fiscal e instrumentos económicos necesarios para incentivar los cultivos, la agroindustria y el uso de estos productos.

La SNE también tendrá la facultad de establecer el uso de otros biocombustibles que se ajusten al objeto de la ley, como el bioetanol hidratado. Además, trabajará con la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para establecer y actualizar los reglamentos técnicos aplicables a la cadena de valor de los biocombustibles en el país.

Este avance legislativo subraya el compromiso de Panamá con la sostenibilidad y el aprovechamiento de recursos renovables, proyectando un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en la economía agraria nacional.