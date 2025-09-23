Aprueban prohijamiento de proyecto de ley "antibotellas"

Con ocho votos a favor, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó el prohijamiento del anteproyecto de ley N.° 11, conocido como la ley "antibotellas", el cual busca endurecer las sanciones contra el clientelismo y el nombramiento de funcionarios públicos que no trabajan.

La iniciativa presentada por la diputada Janine Prado, quien explicó que el objetivo principal del proyecto es erradicar las llamadas “botellas” en el sector público, calificándolo como un paso crucial hacia la construcción de un Estado más eficiente, transparente y equitativo.

Según lo estipulado en el anteproyecto, la pena para funcionarios que cobren sin trabajar será entre 2 a 3 años, y aumentará si la lesión patrimonial al Estado supera los B/. 50,000, con sanciones que irían de cuatro a seis años de prisión.

Además, se contempla una pena de cinco años de cárcel para todo servidor público que, sin causa justificada, realice un nombramiento con el propósito de que la persona designada no preste servicios. Esta pena podría aumentar a entre seis y diez años si se comprueba que el nombramiento se hizo con el fin de percibir parte del salario del funcionario nombrado.

Finalmente, se establece que la pena se agravará a la mitad de la pena máxima si la lesión patrimonial al Estado supera los B/. 300,000.

El proyecto ahora deberá continuar su curso legislativo antes de ser discutido en el pleno de la Asamblea.