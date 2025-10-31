Nacional - 31/10/25 - 12:00 AM

Aprueban proyecto de ley para prevenir pérdidas de alimentos

El proyecto de ley 396, que establece medidas para la prevención de pérdida y desperdicio de alimentos y promueve la seguridad alimentaria, fue aprobado en tercer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, con 46 votos a favor.

La iniciativa se reconoce como un marco regulatorio y una política pública permanente del manejo de los alimentos en todo el país y busca reducir el desperdicio y garantizar que miles de panameños, con hambre, se alimenten con comida sana. Más de 200 mil panameños padecen de hambre, lo cual representa el 5.3% de la población nacional, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El diputado Ariel Vallarino, proponente del proyecto, destacó que se introducen reglas modernas para la conservación de los alimentos; lo fundamental es minimizar la pérdida de toneladas de comida, que en muchas ocasiones van a parar a los basureros.

Vallarino señaló que el proyecto fue discutido y analizado con todos los entes relacionados, la Iglesia Católica, el Banco de Alimentos y el Ministerio de Salud, empresas privadas.

Señaló que corresponde al Ministerio de Salud analizar la trazabilidad e inocuidad de estos alimentos, a fin de garantizar que no se reciban productos donados en mal estado, próximo a vencer o vencidos.

