Aprueban proyecto de mejor salario para alcaldes y representantes

El proyecto de Ley 890, que permite a los alcaldes y representantes que ocupan otros cargos en el sector público, optar por el mejor salario, fue aprobado ayer en tercer debate por la Asamblea Nacional.

La iniciativa que modifica la Ley 37 del 2009 y que favorece a 30 alcaldes y 172 representantes de corregimientos, fue aprobada con 37 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones.

Se le permitirá a los alcaldes, vicealcaldes, representantes de corregimiento y suplentes, que ejercían algún cargo en entidades públicas al término para el cual fueron electos, gozar de licencia sin sueldo, y en los casos en que el salario asignado sea inferior al que percibían en la entidad estatal en la que estén laborando, podrán renunciar a dicho salario y percibir el de la institución en la cual ejercía funciones previamente.

También tendrán derecho a viáticos y gastos de representación que les sean pagados por el respectivo municipio, sin embargo, no podrán recibir dos o más salarios pagados por el Estado ni ejercer funciones en jornadas simultáneas de trabajo.

El diputado Gabriel Silva advirtió que este proyecto es inconstitucional, ya que los artículos 19, 302 y 303 de la Carta Magna establecen principios como que un funcionario no puede tener una remuneración por un trabajo no realizado, así como que no habrá fueros ni privilegios.

Sin embargo, el diputado Javier Sucre, proponente de este proyecto de ley, aclaró que no hay privilegios dado que las personas que ocupan altos cargos no pueden participar para cargos de elección popular con el salario y tienen que renunciar previamente.

Los ministros, los directores tienen que renunciar y establecerse fuera de las instituciones para poder participar por un cargo de elección, solamente, la ley sí permite que las personas de cargos bajos puedan pedir licencia o vacaciones y mantenerse en sus puestos hasta ser electos.

