Arap triplica las sanciones en el 2022

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap) cerró el 2022 con 140 procesos sancionatorios y duplicó las multas impuestas a 3 millones 326 mil 568.45 dólares en el año 2022.

El 89% de los casos nacen a raíz del monitoreo del centro de seguimiento pesquero de la Autoridad de los Recursos Acuáticos, el resto de los casos son por denuncias locales, advertencias de organismos internacionales, Guardia Costera de los Estados Unidos y operativos locales por mar.

Cabe destacar que seis de los 140 casos corresponden a naves de pabellón extranjero pescando en aguas nacionales, que se detectan gracias a las inspecciones y operativos que se realizan.

En la flota panameña que pesca en aguas nacionales, el incumplimiento más frecuente es pescar en zonas prohibidas o área protegida principalmente en la Ciudad de Panamá y en Chiriqui, el segundo mayor incumplimiento es no emitir señal de monitoreo satelital.

La nueva Ley 204 General de Pesca Acuicultura y Actividades Conexas de 19 de marzo de 2021 describe como infracción grave en su artículo 146 numeral 11 el no contar con el equipo de comunicación de satelital (VMS) instalado abordo del buque o no emitir ni aportar la información de dicha señal (coordenadas , velocidad y rumbo) al centro de control y seguimiento pesquero de la autoridad por un periodo mayor de 24 horas consecutivas.

En la flota panameña que pesca en aguas internacionales, el incumplimiento más frecuente es la falta de emitir señal dentro del periodo establecido, y la segunda son faltas administrativas con normativa de organismos regionales de pesca y notificación tardía de trasbordo que deben ser pre autorizados.

La administradora de la Arap, Flor Torrijos, explicó que el aumento en casos a 140 procesos, de los cuales 6 son por buques de pabellón extranjero en aguas nacionales, y 40 casos de buques internacionales, se da con el apoyo del Ejecutivo que designó para el 2022 , una suma de 1.5 millones específicamente para la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, el robustecimiento del nuevo centro de seguimiento pesquero, y contratación de nuevo personal para contar con una vigilancia 24 horas los 7 días a la semana.

Adicionalmente se logró el acceso a herramientas satelitales que “nos permiten tener total control y visualización de la flota”, dijo Torrijos.

Agregó que parte del éxito en el monitoreo, vigilancia y control son los acuerdos que tenemos tanto intergubernamentales como internacionales.

Actualmente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá comparte la señal de toda la flota de servicio internacional en tiempo real con la organización Global Fishing Watch, quienes cuentan con expertos internacionales en la materia de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, análisis de data, inteligencia artificial entre otros.

Global Fishing Watch es una organización fundada por Google, Skytruth y Oceana en 2014 en EE.UU. y cuenta con el apoyo de la fundación Leonardo DiCaprio, el cometido de la organización es mostrar el comportamiento de la pesca a nivel global.

