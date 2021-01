Arranca diálogo por la CSS, protestas desde su inicio

El diálogo para abordar la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS), especialmente el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), se instaló ayer en la sede del Parlatino.

En el acto de lanzamiento estuvieron presentes el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, la presidenta de la Junta Directiva de la CSS, Esmeralda Buchanan y la coordinadora del Paco Bicentenario “Cerrando Brechas”, Paulina Franceschi, entre otras autoridades

Paulina Franceschi destacó que es el momento de tender puentes y no murallas, para lograr un objetivo en la actual coyuntura sanitaria, económica y social; se nos acaba el tiempo...hay que ser creativos.

Franceschi recomendó saber escuchar... no todo es blanco; no todo es lo mío o lo tuyo; no todo es mi partido o tu partido...requerimos ciudadanos comprometidos con el futuro.

En tanto, el director de la CSS dijo que "la misión que nos convoca y la tarea que nos reúne, no es cosmética ni menor: asegurar la subsistencias del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, robustecer los programas de jubilaciones y abrir como nación un camino a la estabilidad de las próximas generaciones tomando en cuenta el avance de las tecnologías y las nuevas formas de empleo en el marco del respeto de la autonomía de la CSS, es nuestro gran desafío.

Lau Cortés dijo que el momento que nos convoca sólo admite ``máximo esfuerzo, máxima entrega y la máxima convicción por alcanzar consenso pensado hoy, pero que deben seguir vigentes por los próximo 20, 30 o 60 años".

El funcionario pidió dejar a un lado los intereses personales, lograr las mejores ideas para llegar como equipo al consenso que la historia y el pueblo espera.

Explicó que habrá una plenaria y tres comisiones de trabajo cada una con su facilitador, relator y secretario técnico, a fin de que los actores sociales cuenten con la atmósfera propicia para el análisis sereno y constructivo de las diversas opciones que lleven a conclusiones en cuanto a la sostenibilidad de los fondos de pensiones, de la incorporaciones de las personas que por diferentes circunstancia no están incluidas en el régimen de seguridad social y por mejoras necesarias a la administración de la institución.

"Todos podrán participar de las tomas de decisiones a través de la plataforma Ágora. Este diálogo debe llevarse de manera serena para brindar una respuesta de calidad y empatía", expresó el director del Seguro Social.

El producto resultante de cada una de estas comisiones será elevado a la plenaria la cual tendrá aprobar la propuestas, tras lo cual será remitida a la Asamblea Nacional a través del Órgano Ejecutivo.

Mientras se instalaba el diálogo, delegaciones de organizaciones populares realizaron una protesta en los predios del Parlatino. En las calles se defenderá al Seguro. No más diálogos de Yo con Yo. Gobierno y empresarios corruptos que deben cientos de millones, hecho negociados y han saqueado al Seguro quieren decidir todo, destacó el Suntracs.