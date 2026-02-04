¡Arranca esa máquina! Por fin comienza la construcción del Oncológico

Después de más de 13 años de promesas incumplidas, este martes comenzó oficialmente la construcción del nuevo hospital oncológico en la Ciudad de la Salud.

El proyecto busca reforzar la atención oncológica, concentrar la consulta externa y ofrecer tratamientos modernos a pacientes de todo el país.

Durante el acto, el presidente José Raúl Mulino resumió la larga espera y el motivo de la obra: “Mejor que decir es hacer. Estamos terminando lo que se abandonó y construyendo un sistema digno, con infraestructura de calidad para atender a los pacientes como se merecen”.

El mandatario recordó que antes de asumir el cargo recorrió las instalaciones del Instituto Oncológico Nacional junto a la Primera Dama, escuchando a los pacientes cara a cara.

“Desde ese día supe que, aun con recursos limitados, había que cambiar esta realidad. La mayoría de los pacientes son asegurados de la CSS y unificando servicios podemos resolver viejos problemas”, agregó Mulino.

El nuevo edificio contará con un acelerador lineal para radioterapia y espacios diseñados para mejorar la cobertura en provincias como Chiriquí, Los Santos y Herrera. También se proyecta expandir la red a lugares como Bugaba y La Chorrera, evitando que los pacientes deban viajar largas distancias para recibir tratamiento.

Mulino destacó el compromiso de los trabajadores de la construcción y del personal de salud: “El corazón de los panameños siempre es solidario con quien más lo necesita. Espero que el próximo año podamos recibir pacientes en un edificio nuevo, con mejores equipos y profesionales más cómodos”.

El presidente enfatizó que la obra busca dar mejor calidad de vida a pacientes y familias: “Recuerdo a una señora que me dijo: cuando uno entra a un lugar así, no piensa que se va a morir… ¡piensa que va a vivir! Ese es el mensaje más reconfortante”.

El hospital oncológico tiene un plazo de 26 meses, con la meta de comenzar a atender pacientes en octubre del próximo año, coincidiendo con el mes de sensibilización sobre el cáncer.