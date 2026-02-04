Bolota vs. embajador gringo: pelea en IG terminó en “al bagazo poco caso”
La pelea quedó servida en Instagram con diplomacia cero y sabor a barrio
La rencilla entre el diputado colonense Jairo “Bolota” Salazar y el embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, no es de ahora y volvió a explotar en redes sociales con todo el sabor de barrio.
El último capítulo se dio en medio de una publicacióndel embajador posteada ayer en su cuenta de Instagram sobre una donación al Centro de Desarrollo Infantil de Las Mañanitas.
Bolota leyó, pensó y escribió que: sin ver a los chinos donar no se activan, que “pisotean esta tierra” y que gracias a China ahora sí salen a donar.
Pero lo que realmente encendió la candela fue la respuesta de Marino Cabrera, corta, filosa y sin vueltas: “Al bagazo poco caso…”. Ahí mismo Bolota volvió a la carga, preguntando por qué si no hacía caso había corrido a donar, soltando risas, emojis y volviendo a sacar a China al ruedo, incluso mencionando a Bukele.
La pelea quedó servida en Instagram con diplomacia cero y sabor a barrio: un comentario breve que dolió más que un discurso largo.
Este cruce sube la tensión con historia. No hace mucho Bolota ya había protagonizado otro enfrentamiento con el mismo embajador.
En enero pasado, durante un debate en el pleno de la Asamblea Nacional, el diputado lanzó duras críticas contra el presidente Donald Trump y acusó a Estados Unidos de imponer su voluntad en América Latina.
También retomó el tema de la invasión de EE. UU. a Panamá en 1989 y dijo que esperaba respuesta del embajador porque “a ese también le tengo ganas”, sin miedo a perder visa o acceso a Estados Unidos.
La respuesta del diplomático fue breve y en tono irónico: “¿Nos vemos en Miami?, frase que se viralizó y encendió aún más la controversia entre usuarios de redes y analistas políticos.