Nacional - 04/2/26 - 10:36 AM

IDAAN corta agua a los malapagas: la deuda ya pasa los $96 millones

Se están ofreciendo arreglos de pago flexibles, pero hay una condición: hay que presentarse.

 

Por: Redacción / Crítica -

El IDAAN arrancó este 4 de febrero un operativo de cortes a nivel nacional contra clientes comerciales y residenciales morosos.

La orden: el que debe y no se acerca, se queda sin agua. Así lo confirmó la directora comercial nacional de la institución, Marvina Abrego, en medio de una deuda que ya se volvió insostenible.

La funcionaria explicó que la morosidad total de los clientes residenciales supera los $80.2 millones y $16 millones corresponden a clientes comerciales

El golpe más fuerte está en la provincia de Panamá, donde la deuda alcanza los $10.2 millones, convirtiéndose en el foco rojo del país.

 “No es una amenaza, es una realidad. El operativo empezó hoy y seguirá durante todo el año”, soltó sin rodeos.

Desde el IDAAN insistieron en que sí hay opciones para evitar el corte. Los clientes pueden acercarse a agencias, agentes comisionistas y plataformas como Vargas Línea para ponerse al día. 

También se están ofreciendo arreglos de pago flexibles, pero hay una condición: hay que presentarse. El que no da la cara, pierde el servicio.

La entidad recordó que de estos pagos depende la operación diaria del sistema. Actualmente el IDAAN mantiene 56 plantas potabilizadoras a nivel nacional, que requieren mantenimiento constante, insumos y operación continua.

La institución indicó que los operativos se mantendrán y que los cortes seguirán provincia por provincia mientras la morosidad siga ahogando al sistema.

