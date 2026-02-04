Conflicto por puertos escala: PPC activa arbitraje contra Panamá

Panama Ports Company inicia arbitraje internacional contra Panamá

La Panama Ports Company (PPC) anunció que inició un arbitraje internacional contra la República de Panamá, en el marco del contrato de concesión que mantiene para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Según la empresa, la decisión fue tomada tras más de un año de intentos por aclarar su situación legal y contractual con el Estado panameño, sin obtener respuestas concretas. PPC sostiene que las acciones recientes del Gobierno han generado incertidumbre y posibles afectaciones económicas.

PPC alega incumplimientos del contrato de concesión

En su comunicado, la compañía explica que el arbitraje se fundamenta en el contrato de concesión portuaria y en el marco jurídico vigente durante casi tres décadas, período en el que —afirma— ha operado bajo reglas claras y ha cumplido con sus obligaciones.

PPC asegura que el Estado panameño incumplió compromisos contractuales, impulsó acciones legales en su contra y respaldó decisiones que, a su juicio, buscan debilitar el contrato firmado originalmente mediante un proceso de licitación internacional.

Fallo de la Corte y control estatal generan tensión

La empresa también cuestionó un comunicado emitido por el Órgano Judicial tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, señalando que la decisión aún no ha sido publicada ni ha entrado en vigor. No obstante, PPC afirma que el Estado actuó de forma inmediata, tomando medidas para asumir control operativo y administrativo de los puertos.

De acuerdo con la empresa, estas acciones incluyeron inspecciones, solicitudes de acceso a información privada y directrices para una eventual transición en la operación portuaria.

Inversión extranjera y advertencia sobre el proceso

PPC destacó que ha invertido de forma significativa en infraestructura, tecnología y desarrollo humano en Panamá, generando miles de empleos directos e indirectos y posicionando al país como un centro logístico de relevancia mundial.

A pesar del conflicto, la empresa reiteró su disposición al diálogo y aseguró que el arbitraje internacional busca obtener claridad jurídica y proteger sus derechos, sin descartar reclamaciones económicas si así lo determina el proceso.