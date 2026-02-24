Arranca plan vial por regreso a clases este 2 de marzo

El próximo 2 de marzo vuelven los estudiantes a las aulas y con eso regresa el corre corre en las calles. Por eso la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que activará su plan estratégico de movilidad para manejar el flujo vehicular y reforzar la seguridad en las zonas escolares.

Desde temprano habrá inversión de carriles en puntos claves. En la Autopista Arraiján – La Chorrera, de 4:00 a.m. a 8:00 a.m., el tramo irá desde TCT en Vista Alegre hasta el Puente de Burunga. En el Puente de las Américas, el horario será de 4:00 a.m. a 9:00 a.m., desde Panamá Pacífico hasta la Asamblea Nacional.

En la tarde también habrá movimiento. En el Puente de las Américas, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., el flujo irá desde la Asamblea Nacional hacia Panamá Pacífico. Mientras que en la Autopista Arraiján – La Chorrera, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., será desde el Puente de Burunga hasta TCT en Vista Alegre.

Se reactiva además la inversión en otras vías de la ciudad. En Vía Israel, en la mañana de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., el sentido será de Atlapa hacia Multiplaza. En Avenida Santa Elena, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., irá desde Avenida Cincuentenario hasta Vía Porras, y en la tarde, de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., funcionará en sentido contrario.

La entidad también informó que entregará 5,000 tarjetas escolares gratuitas para estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo. La distribución arrancará el miércoles 25 de febrero de 2026. El objetivo es facilitar el traslado de los nuevos alumnos en este inicio de año lectivo.

Habrá operativos en puntos sensibles. En la Avenida de los Mártires se mantendrán inspectores para agilizar el tráfico, y en las zonas escolares el personal apoyará a peatones en los cruces. Se priorizará la seguridad de los estudiantes en las horas de entrada y salida.

La ATTT pidió a los conductores planificar sus rutas y respetar las señales de tránsito. El llamado es claro: organizarse desde temprano para que el regreso a clases no se convierta en un dolor de cabeza para nadie.