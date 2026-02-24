Futuro incierto para los tres niños que perdieron a su madre en La Chorrera

Los tres niños, de tres, seis y siete años, que quedaron huérfanos tras el asesinato de su madre el pasado 19 de febrero, se mantienen al cuidado de una tía, aunque su futuro aún es incierto.

La madre de los tres menores murió a manos de su pareja sentimental, con quien también compartía lazos sanguíneos.

Tras esta tragedia, los niños deben convivir con los parientes de su padrastro, quienes desde el inicio de las investigaciones han esquivado la colaboración con las autoridades del Ministerio Público.

Los tres niños, dos de ellos en edad escolar, eran testigos de las acaloradas discusiones que frecuentemente tenían su madre y su padrastro.

En los próximos días, los tres hermanos comenzarán a recibir atención de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el proceso penal.

Personal del Centro de Atención Integral (CAI) de La Chorrera también inició un proceso de evaluación sociofamiliar integral de los familiares de los niños.

María De Los Ángeles De La Cruz, a cargo del CAI en este distrito, dijo que un equipo técnico ya se puso en comunicación con la familia de los niños para una visita domiciliaria.

Los niños residen en un sector conocido como “La Invasión”, en el sector cinco de El Progreso, corregimiento de Puerto Caimito.

Esta visita tiene como objetivo evaluar la situación familiar, brindar orientación, acompañamiento legal y psicológico, además de articular alguna ayuda con otras instituciones.

Otros de los aspectos en los que se hace énfasis en estas visitas son saber cómo y quién sustentará económicamente a los niños, dos de los cuales están en edad escolar.

Agregó la funcionaria que se realizarán los enlaces con la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia para que sean ellos quienes brinden el acompañamiento psicológico a los menores.