Senniaf: Menor no está desaparecido; lo cuida un familiar

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) negó la supuesta desaparición de un menor de sus instaciones y aclaró que no “le quitó” el niño a su madre.

En redes sociales se multiplicó un video que generó preocupación sobre una madre que suplicaba que el Senniaf le devolviera a su hijo. La entidad salió al paso y rechazó de forma categórica esa información.

Según lo informado, el niño no está institucionalizado. Es decir, no se encuentra en ningún albergue del país. También se aclaró que el caso no guarda relación con el CAI de Tocumen, ni con otro centro similar a nivel nacional.

La institución explicó que actualmente el caso mantiene una medida de protección dictada por la instancia judicial correspondiente. El menor está bajo alternativa familiar, situación que consta dentro del proceso administrativo. Todo, según indicaron, está debidamente sustentado en el expediente.

Por tratarse de un caso que involucra a un menor de edad, la entidad señaló que no puede brindar información pública adicional, en cumplimiento de la normativa vigente y en resguardo del interés superior del niño. Insistieron en que las actuaciones se realizan bajo el marco de la ley.

La Secretaría reiteró que su labor es la protección integral de la niñez y adolescencia. Y que cada caso se maneja conforme a los procedimientos establecidos.