Nacional - 24/2/26 - 06:55 PM

Le suman 64 meses más al dominicano Ventura por segunda fuga

Ya paga una condena de 30 años por el crimen de 5 jóvenes asiáticos más otros cinco por la primera evasión.

 

Por: Redacción / Crítica -

El dominicano Gilberto Ventura Ceballos, de 50 años, volvió a escuchar sentencia. Ya cumple 30 años de prisión por múltiple asesinato y otros 5 años por evasión, pero ahora se le agregan 64 meses más por una segunda fuga.

Esta nueva condena tiene que ver con lo ocurrido el 3 de febrero de 2020, cuando se evadió de una celda de extrema seguridad en La Mega Joya. No estuvo mucho tiempo fuera. Fue recapturado el 13 de febrero de 2020 en la provincia de Chiriquí, según consta en el proceso.

Ventura Ceballos lleva cerca de 14 años en prisión por el secuestro y homicidio de los jóvenes Jessenia Loo Kam, Yuon Jian Wu, Samy Zeng Chen, Joel Liu Wong y Georgina Lee Chen, caso ocurrido en La Chorrera entre 2010 y 2011. Por esos crímenes fue condenado a 30 años.

En este proceso por evasión, la defensa logró que se validara un acuerdo de pena, lo que dio paso a la nueva condena de 64 meses adicionales.

Te puede interesar

Buscan penalizar hasta con 6 años de cárcel usar máscara en protestas

Buscan penalizar hasta con 6 años de cárcel usar máscara en protestas

 Febrero 24, 2026
Le suman 64 meses más al dominicano Ventura por segunda fuga

Le suman 64 meses más al dominicano Ventura por segunda fuga

 Febrero 24, 2026
Futuro incierto para los tres niños que perdieron a su madre en La Chorrera

Futuro incierto para los tres niños que perdieron a su madre en La Chorrera

 Febrero 24, 2026
Prorrogan contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber

Prorrogan contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber

 Febrero 24, 2026
Arranca plan vial por regreso a clases este 2 de marzo

Arranca plan vial por regreso a clases este 2 de marzo

 Febrero 24, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere comisionado jubilado en vuelco

Muere comisionado jubilado en vuelco

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso

La matan en su cama: aprehenden a su pareja como principal sospechoso
Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Corrió para salvar su vida, pero sicarios lo alcanzaron y mataron a tiros

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre

Matan a 'El Mencho', el pesado del Cartel de Jalisco. Se forma el desmadre
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí