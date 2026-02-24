Le suman 64 meses más al dominicano Ventura por segunda fuga

El dominicano Gilberto Ventura Ceballos, de 50 años, volvió a escuchar sentencia. Ya cumple 30 años de prisión por múltiple asesinato y otros 5 años por evasión, pero ahora se le agregan 64 meses más por una segunda fuga.

Esta nueva condena tiene que ver con lo ocurrido el 3 de febrero de 2020, cuando se evadió de una celda de extrema seguridad en La Mega Joya. No estuvo mucho tiempo fuera. Fue recapturado el 13 de febrero de 2020 en la provincia de Chiriquí, según consta en el proceso.

Ventura Ceballos lleva cerca de 14 años en prisión por el secuestro y homicidio de los jóvenes Jessenia Loo Kam, Yuon Jian Wu, Samy Zeng Chen, Joel Liu Wong y Georgina Lee Chen, caso ocurrido en La Chorrera entre 2010 y 2011. Por esos crímenes fue condenado a 30 años.

En este proceso por evasión, la defensa logró que se validara un acuerdo de pena, lo que dio paso a la nueva condena de 64 meses adicionales.