Arranca temporada de cruceros 2025-2026 en Panamá
Este tránsito forma parte de una travesía de 22 días desde Seattle, Washington, y será el primero de los más de 195 tránsitos programados para esta temporada.
El crucero Queen Elizabeth cumplió su tránsito en dirección norte por el Canal de Panamá, dando inicio a la temporada de cruceros 2025-2026 de la vía interoceánica.
Según Albano G. Aguilar, especialista en análisis de mercado, se proyecta una leve disminución en el número de tránsitos, debido a estrategias de optimización de costos de las principales navieras.
Se espera un crecimiento global del 5% en la demanda de pasajeros y un aumento de la flota mundial a 475 buques para 2026. Durante esta temporada, compañías como Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean Cruises continuarán ofreciendo tránsitos completos y parciales por el Canal.
El Canal de Panamá también celebró un hito histórico: más de un millón de visitantes durante el año fiscal, con un reconocimiento especial a José González, primer panameño en alcanzar esta cifra. Los centros de visitantes de Miraflores, Agua Clara y el nuevo mirador de Gatún permiten a turistas y residentes disfrutar de vistas únicas de las esclusas y conocer la relevancia del Canal en el comercio mundial.
El ingreso es gratuito para menores de 18 años, fomentando el turismo familiar y la educación sobre la vía interoceánica.