Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados
La norma reconoce los aportes realizados al SIACAP y al PRAA, solucionando una deuda que por 23 años quedó pendiente
La Asamblea Nacional dio luz verde en tercer debate al Proyecto de Ley No. 231, que permitirá la devolución de 14,6 millones de dólares a docentes jubilados de las promociones de 1972 y 1973.
La norma reconoce los aportes realizados al SIACAP y al PRAA, solucionando una deuda que por 23 años quedó pendiente para los educadores que dedicaron más de tres décadas a la formación de generaciones panameñas.
Herrera destacó que esta medida no es solo un acto legislativo, sino un gesto de justicia y gratitud hacia quienes, silenciosamente, cargaron con esta inequidad.
“Hoy se reivindica la reintegración de sus dineros inalienables, un reconocimiento a su aporte a la educación del país”, señaló el presidente del Legislativo.
La devolución, que espera ahora la sanción presidencial y la inclusión en los próximos Presupuestos del Estado, contó con el respaldo unánime de diputados de todas las bancadas.
Según la exposición de motivos, estos docentes culminaron sus labores hasta 2005 y nunca recibieron la devolución de sus cuotas descontadas, las cuales fueron a parar al Tesoro Nacional sin justificación alguna.
Con esta aprobación, la Asamblea cierra, en principio, un reclamo histórico que había permanecido en el olvido, y da un mensaje claro de compromiso con los profesionales de la educación del país.