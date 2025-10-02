Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados

La Asamblea Nacional dio luz verde en tercer debate al Proyecto de Ley No. 231, que permitirá la devolución de 14,6 millones de dólares a docentes jubilados de las promociones de 1972 y 1973.

La norma reconoce los aportes realizados al SIACAP y al PRAA, solucionando una deuda que por 23 años quedó pendiente para los educadores que dedicaron más de tres décadas a la formación de generaciones panameñas.

Herrera destacó que esta medida no es solo un acto legislativo, sino un gesto de justicia y gratitud hacia quienes, silenciosamente, cargaron con esta inequidad.

“Hoy se reivindica la reintegración de sus dineros inalienables, un reconocimiento a su aporte a la educación del país”, señaló el presidente del Legislativo.

La devolución, que espera ahora la sanción presidencial y la inclusión en los próximos Presupuestos del Estado, contó con el respaldo unánime de diputados de todas las bancadas.

Según la exposición de motivos, estos docentes culminaron sus labores hasta 2005 y nunca recibieron la devolución de sus cuotas descontadas, las cuales fueron a parar al Tesoro Nacional sin justificación alguna.

Con esta aprobación, la Asamblea cierra, en principio, un reclamo histórico que había permanecido en el olvido, y da un mensaje claro de compromiso con los profesionales de la educación del país.