Asamblea aprueba acuñar monedas de $1 hasta $50 para obras sociales

El Pleno de la Asamblea Nacional le dio luz verde en tercer debate al Proyecto de Ley No. 295, que autoriza la acuñación de monedas conmemorativas para respaldar los programas de la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROB). En la sesión estuvo presente el director general de Tesorería del MEF, Vladimir Sáenz.

Estas monedas rendirán homenaje al Palacio de las Garzas y al Despacho de la Primera Dama, destacando su valor histórico y el trabajo social en favor de las comunidades más vulnerables.

La ley contempla monedas de B/.1.00, B/.20.00 y B/.50.00, todas con curso legal. Lo recaudado por su venta se destinará íntegramente a programas y obras sociales impulsadas por APROB.

Además, las regalías generadas se canalizarán directamente hacia los proyectos de la Asociación, con vigencia del 2025 al 2029.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca preservar el patrimonio cultural y reforzar el desarrollo social, combinando símbolos nacionales con acciones solidarias que beneficien a miles de familias panameñas.