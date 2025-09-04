Asamblea aprueba ala ATP $5 millones para Premios Juventud

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida de 5 millones de dólares a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), destinados a la logística de los Premios Juventud, que se celebrarán el próximo 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador, antiguo Figali.

El diputado Betserai Richards cuestionó el retorno económico para el Estado de esta inversión, preguntando cuánto generará en publicidad turística internacional y el impacto real en la economía.

Por su parte, la titular de la ATP, Gloria De León, defendió la inversión, destacando que el evento proyectará al país a nivel mundial, atraerá 7,000 visitantes y contará con artistas de renombre como Maluma, Carlos Vives y Shakira.

De León aseguró que, más allá de la inversión directa, la ceremonia permitirá posicionar la marca Panamá durante seis meses posteriores al evento, generará empleo y abrirá una plataforma de comunicación internacional que supera los 5 millones aprobados, asegurando un retorno proyectado de 30 millones de dólares.

La ATP destacó que esta será la primera vez que los Premios Juventud se realizan fuera de Estados Unidos, lo que representa una oportunidad histórica para atraer turismo y fortalecer la economía del país.