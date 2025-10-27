Asamblea aprueba en primer debate regulación del uso de celulares en aulas

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca regular el uso de celulares en los colegios públicos y particulares del país.

La iniciativa, presentada por el exdirector del INADEh, Virgilio Sousa, busca que los estudiantes presten más atención en clases y evitar el acoso digital.

“Esto no es una prohibición total, sino una regulación responsable”, explicó Sousa, quien detalló que el proyecto contempla excepciones para usos didácticos, siempre que sean autorizados por el profesor o director del plantel.

Además, aclaró que la propuesta no restringe el uso de computadoras portátiles, aunque insta al Ministerio de Educación (Meduca) a establecer protocolos claros sobre la utilización de dispositivos electrónicos en las aulas.

Durante el debate, los diputados modificaron el texto original, que planteaba una prohibición total, para permitir el uso educativo de los aparatos.

El documento ahora pasa al Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate.