Asamblea aprueba en tercer debate Presupuesto 2026

El Proyecto de Ley 293, que dicta el Presupuesto General del Estado 2026 por un monto de $34.901 millones de dólares, fue aprobado en tercer debate en el pleno de la Asamblea Nacional, con 58 votos a favor y 10 en contra. Ahora, pasará a manos del presidente José Raúl Mulino para su sanción.

“El presupuesto para la vigencia fiscal 2026 forma parte de un proceso democrático en el cual ha habido extensos debates e intercambio de ideas que permitieron construir un consenso entre los órganos Legislativo y Ejecutivo. Esto nos ha permitido adoptar una herramienta eficaz para promover el desarrollo humano y el crecimiento económico del país”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

El presupuesto aprobado incorpora un programa de inversiones de $11,888 millones, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El proyecto incorpora ajustes orientados a fortalecer educación, salud y el sector agropecuario.

Por ello, la Comisión de Presupuesto recomendó ajustes importantes, entre los que destacan el incremento de $57.5 millones para la Ley de Medicamentos, reforzar el abastecimiento de insumos médicos y mejorar los servicios hospitalarios a nivel nacional.

Además, el presupuesto destina $319.5 millones para la adquisición de medicamentos, $95 millones para instrumental médico y $26 millones adicionales para fortalecer la gestión del Ministerio de Salud (MINSA), incluyendo B/.10 millones para el Instituto Oncológico Nacional.

En tanto, el sector agropecuario recibe B/.30.5 millones adicionales orientados a fortalecer la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria.

Y 104 millones al sector educativo para proyectos de infraestructura escolar, mantenimiento preventivo y programas educativos.

Por otro lado, el MEF enfatizó que el presupuesto 2026 proyecta una reducción del déficit del 4.0 % del PIB en 2025 al 3.5 % en 2026, conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.

Con esta aprobación, el proyecto pasa al Órgano Ejecutivo, donde el presidente deberá decidir su sanción o realizar observaciones previo a su promulgación en Gaceta Oficial. Entrará en vigor el 1 de enero de 2026.