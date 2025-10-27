Nacional - 27/10/25 - 05:13 PM

Asamblea aprueba presupuesto de $34,901 millones para 2026

El ministro Felipe Chapman defendió el presupuesto, asegurando que se priorizarán los proyectos sociales y de infraestructu

 

Por: Redacción / Crítica -

Con 57 votos a favor y 10 en contra, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en tercer debate ell Presupuesto General del Estado 2026. Ahora, el documento pasa a manos del presidente José Raúl Mulino, quien deberá decidir si lo sanciona o le hace observaciones.

El monto aprobado asciende a 34,901 millones de dólares, es decir, más de 4 mil millones por encima del presupuesto vigente de 2025.

Durante el debate, varios diputados cuestionaron la baja ejecución del Meduca, que no supera el 20% en lo que va del año. También exigieron al Ministerio de Economía y Finanzas mejorar los mecanismos de control y eficiencia en el uso de los fondos.

El ministro de Economía, Felipe Chapman, defendió el documento asegurando que el presupuesto fue producto de un proceso democrático y de consenso entre los órganos del Estado.

“El presupuesto para la vigencia fiscal 2026 forma parte de un proceso democrático en el cual ha habido extensos debates e intercambio de ideas que permitieron construir un consenso entre los órganos Legislativo y Ejecutivo. Esto nos ha permitido adoptar una herramienta eficaz para promover el desarrollo humano y el crecimiento económico del país”, afirmó Chapman.

El titular del MEF también agradeció a los diputados por el debate de altura, señalando que “no siempre coincidimos, pero logramos encontrar puntos en común en beneficio de los ciudadanos”.

Te puede interesar

Asamblea aprueba presupuesto de $34,901 millones para 2026

Asamblea aprueba presupuesto de $34,901 millones para 2026

 Octubre 27, 2025
Canal invertirá $2,600 millones en dos nuevos puertos: obras arrancan en 2026

Canal invertirá $2,600 millones en dos nuevos puertos: obras arrancan en 2026

 Octubre 27, 2025
AMP refuerza seguridad marítima por fiestas patrias: 134 inspectores en acción

AMP refuerza seguridad marítima por fiestas patrias: 134 inspectores en acción

 Octubre 27, 2025
ATTT lanza sistema exprés para registrar boletas en línea

ATTT lanza sistema exprés para registrar boletas en línea

 Octubre 27, 2025
Estampida en concierto urbano en el Figali deja varios heridos

Estampida en concierto urbano en el Figali deja varios heridos

 Octubre 27, 2025

Con la aprobación, el documento pasa oficialmente al Órgano Ejecutivo, donde Mulino decidirá su sanción o modificación antes de su promulgación.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas