Asamblea aprueba presupuesto del Canal de Panamá

La Asamblea Nacional dio luz verde en tercer debate al presupuesto del Canal de Panamá para el Año Fiscal 2026, que asciende a un jugoso monto de B/. 5,207.2 millones. Este dinero financiará desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026.

La jugada económica apunta fuerte a la sostenibilidad hídrica, con el esperado proyecto del Lago de Río Indio, la diversificación de negocios, la formación de personal y la mejora de las cuencas hidrográficas, todo con el objetivo de mantener el Canal competitivo y en marcha por los próximos 50 años.

Según el plan, el aporte directo al Tesoro Nacional será de B/. 3,193.8 millones, lo que representa un aumento de B/. 404.3 millones (14.5%) frente al presupuesto del año anterior. También se estima que el Canal pagará B/. 291.1 millones en impuestos, seguro social y otras obligaciones al Estado.

Durante la sustentación del presupuesto estuvieron presentes el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, el administrador Ricaurte Vásquez Morales y la subadministradora Ilya Espino de Marotta, quienes detallaron que este periodo marca el inicio de un ciclo de inversiones clave para fortalecer el modelo de negocio de la vía interoceánica.

El proyecto del Lago de Río Indio busca garantizar agua potable a más del 50% de la población, impulsar actividades productivas y asegurar la operación del Canal por décadas. Además, en la zona se están impulsando proyectos de reforestación, acueductos rurales, caminos agropecuarios, programas educativos y pagos por protección de bosques.

Con el presupuesto aprobado, el Canal se prepara para un futuro más sostenible, rentable y competitivo, manteniendo su posición como pieza clave del comercio mundial.