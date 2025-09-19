Nacional - 19/9/25 - 04:01 PM

Asamblea prueba en primer debate presupuesto del Canal

El aporte directo al Tesoro Nacional será de B/.3,193.8 millones, lo que representa un incremento de B/.404.3 millones (14.5%)

 

Por: Redacción / Crítica -

La Asamblea Nacional aprobó en primer debate el presupuesto del Canal de Panamá para el Año Fiscal 2026, que asciende a B/. 5,207.2 millones y regirá del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

El documento, avalado por la Comisión de Presupuesto, prioriza inversiones estratégicas, principalmente en la sostenibilidad hídrica con el proyecto del lago de río Indio, la diversificación de negocios, el bienestar del recurso humano y la preservación de las cuencas tradicional y Occidental.

De acuerdo con la propuesta, el aporte directo al Tesoro Nacional será de B/.3,193.8 millones, lo que representa un incremento de B/.404.3 millones (14.5%) frente al presupuesto aprobado para el AF-2025. Asimismo, se contemplan pagos a otras entidades estatales por B/.291.1 millones, en concepto de impuesto sobre la renta, seguro social, seguro educativo y cuota obrero-patronal.

El AF-2026 marca el inicio de una etapa clave de inversiones que busca fortalecer la competitividad del Canal y asegurar su sostenibilidad a largo plazo como ruta de comercio mundial.

 

Te puede interesar

¡Darién se monta en la ola portuaria!

¡Darién se monta en la ola portuaria!

 Septiembre 19, 2025
Asamblea prueba en primer debate presupuesto del Canal

Asamblea prueba en primer debate presupuesto del Canal

 Septiembre 19, 2025
ANATI abre oficina para titulación de tierras en Capira

ANATI abre oficina para titulación de tierras en Capira

 Septiembre 19, 2025
MiAmbiente anuncia auditoría integral a Mina de Cobre Panamá

MiAmbiente anuncia auditoría integral a Mina de Cobre Panamá

 Septiembre 19, 2025
Bebé abandonado en Bocas queda bajo protección de la SENNIAF

Bebé abandonado en Bocas queda bajo protección de la SENNIAF

 Septiembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?