Asamblea prueba en primer debate presupuesto del Canal

La Asamblea Nacional aprobó en primer debate el presupuesto del Canal de Panamá para el Año Fiscal 2026, que asciende a B/. 5,207.2 millones y regirá del 1 de octubre de 2025 al 30 de septiembre de 2026.

El documento, avalado por la Comisión de Presupuesto, prioriza inversiones estratégicas, principalmente en la sostenibilidad hídrica con el proyecto del lago de río Indio, la diversificación de negocios, el bienestar del recurso humano y la preservación de las cuencas tradicional y Occidental.

De acuerdo con la propuesta, el aporte directo al Tesoro Nacional será de B/.3,193.8 millones, lo que representa un incremento de B/.404.3 millones (14.5%) frente al presupuesto aprobado para el AF-2025. Asimismo, se contemplan pagos a otras entidades estatales por B/.291.1 millones, en concepto de impuesto sobre la renta, seguro social, seguro educativo y cuota obrero-patronal.

El AF-2026 marca el inicio de una etapa clave de inversiones que busca fortalecer la competitividad del Canal y asegurar su sostenibilidad a largo plazo como ruta de comercio mundial.