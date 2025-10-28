Asamblea rechaza proyecto que buscaba liberar concesiones de transporte público

Con seis votos en contra, uno a favor y dos abstenciones, la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional rechazó prohijar el anteproyecto de Ley que buscaba liberar las concesiones de transporte público, el cual había sido propuesto por el diputado de Vamos, Neftalí Zamora.

Los transportistas agrupados en la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) abarrotaron el auditorio Titi Alvarado de la Asamblea Nacional para presionar a los diputados que forman parte de la Comisión de Comunicación y Transporte, y de ante mano habían amenazado con un paro nacional si el anteproyecto llegaba a prohijarse.

De acuerdo al presidente de Canatra, Jorge Dimas Collado, se trataba de un proyecto inconsulto que nunca tuvo el respaldo de los diputados de la Comisión de Comunicación y Transporte.

“Cuando sustentamos legalmente por qué ese proyecto no era viable, como siempre, el diputado Zamora se escabulló del recinto y no supo contestar”, recalcó Collado.

Explicó que los transportistas trabajan arduamente en el mejoramiento del transporte, para prestar un mejor servicio al usuario y no veían por qué el diputado Zamora insistía en modificar la Ley, sin consultar a los involucrados.

“Los transportistas siempre hemos estado abiertos al diálogo para mejorar el transporte, pero siempre respetando la seguridad jurídica de los transportistas”, precisó.

Collado le hizo un llamado a los grupos de transportistas que apoyaron el proyecto de Ley del diputado Zamora para que se sentaran a conversar y se unieran al grupo de Canatra para lograr una verdadera unidad y darle un mejor servicio al usuario, que es lo más importante en cualquier reestructuración.

Finalmente, el transportista hizo un llamado al Ministerio de Gobierno y Justicia para que los atienda y ver diversos temas relacionados con el transporte, como la operación de las plataformas digitales y nuevas concesiones, pero llevan 8 meses esperando y no han sido atendidos.