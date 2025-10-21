Nacional - 21/10/25 - 10:33 AM

Asep aplica multa de B/.18.5 millones a ENSA, EDEMET y EDECHI por mal servicio

Todas las empresas sancionadas infringieron lo establecido en el artículo 80 (numeral 3) de la Ley No. 6 de 1997, que obliga a mantener altos niveles de calidad en el suministro eléctrico.

 

Panamá, La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aplicó este martes una multimillonaria sanción a las distribuidoras eléctricas ENSA, EDEMET y EDECHI, por un total de B/.18.5 millones de balboas, tras constatar infracciones a las normas de calidad del servicio eléctrico.

La administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, destacó que estas multas reflejan un compromiso firme con los usuarios: “Estamos aplicando una fiscalización y regulación férrea para garantizar un servicio de calidad a todos los usuarios”, afirmó.

Según el comunicado oficial, todas las empresas sancionadas infringieron lo establecido en el artículo 80 (numeral 3) de la Ley No. 6 de 1997, que obliga a mantener altos niveles de calidad en el suministro eléctrico.

Durante los años 2019 al 2022, la ASEP aplicó 10 multas en total: ENSA fue sancionada en tres ocasiones (2020, 2021 y 2022) por B/.780 mil 321 balboas, EDEMET recibió cuatro sanciones (2019-2022) por B/.13 millones 522 mil balboas, y EDECHI acumuló tres multas (2020-2022) por B/.4 millones 270 mil balboas.

Todos los clientes afectados deben recibir un crédito a su favor, que aparecerá reflejado en la facturación de cada usuario. ENSA ya acreditó la totalidad de su multa, mientras que EDEMET y EDECHI lo harán próximamente.

Desde que Zelmar Rodríguez asumió la administración en junio de 2024, la ASEP ha resuelto multas que suman más de B/.39 millones, una cifra histórica en sanciones por distribución de electricidad en Panamá.

La ASEP, como organismo autónomo, regula, fiscaliza y supervisa los servicios públicos de electricidad, agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones y gas natural, asegurando que los usuarios reciban un servicio de calidad.

