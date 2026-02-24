Contralor pone la firma en contratos con empresas portuarias

El contralor general, Anel Flores, refrendó los contratos que permiten la continuidad de la operación, mantenimiento y administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de la reciente transición en ambas terminales. Con esto, se formaliza el paso para que sigan funcionando sin freno.

Se trata del Contrato No. A-2002-26 del 23 de febrero de 2026, firmado entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y APMT Panamá, S.A., para la operación del puerto de Balboa.

El refrendo forma parte del control previo que ejerce la Contraloría sobre actos y contratos que comprometen recursos del Estado, según explicó la entidad.

También quedó refrendado el Contrato de Concesión No. A-2003-26 del 23 de febrero de 2026, suscrito entre la AMP y TIL Panamá, S.A., para la continuidad de la operación del puerto de Cristóbal. Esta terminal es considerada infraestructura estratégica para el comercio marítimo y la conectividad logística del país.

La Contraloría detalló que ambos contratos se sustentan en el artículo 79, numeral 5, del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, que regula la contratación pública y las concesiones administrativas vinculadas a servicios públicos.

Este movimiento se da luego de que el Gobierno tomara el control de ambos puertos tras la publicación en Gaceta Oficial del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que anuló la concesión a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison. La operación transitoria fue entregada por un plazo de hasta 18 meses a APM Terminals y TiL.

Por su parte, APM Terminals inició la fase de estabilización en Balboa, priorizando la continuidad del hub logístico mientras se instala un nuevo sistema operativo para retomar el movimiento de contenedores en la terminal.