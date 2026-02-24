Cobran multa millonaria por contaminar río La Villa

El Ministerio de Ambiente le cayó encima a una deuda que llevaba más de una década dando vueltas. MiAMBIENTE logró el cobro total de una multa impuesta en 2014 a la empresa Campos de Pesé, S.A., por contaminar con vinaza el río La Villa, en la provincia de Herrera.

La sanción fue establecida mediante la Resolución AG-0688-2014 del 3 de octubre de 2014, luego de comprobarse la afectación a la fuente hídrica. En ese momento se fijó una multa por B/. 608,930.44.

La empresa presentó recursos en instancias judiciales, pero la decisión se mantuvo sin cambios y el pago no se hizo efectivo en ese entonces.

El expediente volvió a moverse en diciembre de 2025, cuando la Dirección Regional lo remitió al Juzgado Ejecutor de MiAMBIENTE para iniciar el cobro coactivo. Tras recibirlo, se emitió el mandamiento de pago y se activaron las medidas legales correspondientes para recuperar el dinero adeudado.

Como parte del proceso, se enviaron oficios a bancos y a entidades del Estado, incluida la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Se logró el secuestro de 69 vehículos propiedad de la empresa, además de una cuenta bancaria. Estas acciones apretaron el paso al proceso.

Finalmente, la empresa canceló la totalidad de la deuda. El monto actualizado ascendió a B/. 669,823.48, y el pago se hizo efectivo el 11 de febrero de 2026. Con esto, MiAMBIENTE concreta el cobro de una sanción que permanecía pendiente desde hace más de diez años.

La entidad informó que la activación del proceso de ejecución coactiva permitió recuperar el dinero en un plazo de dos meses desde que el caso ingresó al Juzgado Ejecutor. Además, exhortó a las empresas que mantienen obligaciones pendientes a regularizar su situación para evitar medidas similares.