Aspirantes indígenas rinden pruebas lingüísticas del Meduca

Un total de 1,734 aspirantes a docentes iniciaron la Prueba de Competencia Lingüística y Cultural en distintas comarcas indígenas del país, proceso clave para poder impartir clases en sus comunidades.

De ese grupo, 500 son ngäbes y nasos, 800 ngäbes y buglés, 317 gunas, 90 emberá y 27 wounaan, según informó la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación (Meduca).

La entrevista se realiza cada año para los siete pueblos originarios del país y está dirigida a quienes desean ingresar por primera vez al sistema educativo en áreas comarcales. En la evaluación se analiza el manejo de la lengua materna —tanto escrita como oral—, así como la espiritualidad, la cultura y el conocimiento de las leyes sobre educación intercultural.

“Mantener la lengua materna es vital para preservar nuestra identidad y transmitirla de generación en generación”, dijo Inaniguiñale Martínez, aspirante del pueblo guna, quien se preparó consultando a líderes comunitarios.

Desde la comarca Naso, Haidell Villagra Petterson viajó más de tres horas para participar en el proceso. “Faltan docentes que impulsen la educación intercultural. Muchos jóvenes ya no hablan la lengua y en casa tampoco se practica”, comentó.

La técnica Griselda Atencio recordó que la prueba está sustentada en el Decreto 574, que regula las entrevistas de competencia lingüística en las comarcas indígenas.