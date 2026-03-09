Atalaya: Más de 10 mil habitantes siguen sin agua

Más de 10 mil habitantes del distrito de Atalaya enfrentan desde hace varias semanas una grave crisis hídrica, un problema que, según autoridades locales, tiene un arrastre de más de 40 años.

Es hasta ahora que se busca una solución urgente para garantizar el suministro de agua potable.

El gobierno nacional se trasladó al distrito para reunirse con la comunidad afectada en el colegio Juan José Cánovas.

Participaron el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; el subdirector general del IDAAN, Luis Alberto Santanach; una comitiva del Ministerio de la Presidencia; la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera; el párroco de Atalaya, Marcelino González, y otros funcionarios del gobierno del presidente José Raúl Mulino.

Durante la reunión, vecinos como Jácome Pinzón expusieron la difícil situación que viven. Cientos de familias deben buscar agua potable en otras comunidades, ya que el suministro no llega a sus hogares desde hace varios meses.

“Aquí hay toda una comunidad cansada de vivir sin agua. Es una necesidad básica que no se ha resuelto durante décadas”, expresó Pinzón.

El alcalde Tomás Robles afirmó que los habitantes tienen propuestas para nuevos proyectos en el distrito, pero advirtió que ninguna será viable si antes no se garantiza el suministro de agua potable.

Directivos del IDAAN presentaron un plan a corto plazo que incluye la instalación de una nueva línea de conducción de agua desde la carretera Interamericana en Santiago hasta Atalaya, junto con un tanque y plantas de bombeo para mejorar la distribución del recurso.

La gobernadora Hildemarta Riera destacó que el proyecto podría iniciar en los próximos días, con la expectativa de estabilizar el suministro de agua mientras se analizan soluciones de mayor alcance para la comunidad.