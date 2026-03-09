Instrumentadores quirúrgicos aclaran: “¡No vamos a quitarle el puesto a nadie!”

En medio de la polémica que ha generado el proyecto de ley 255, que busca otorgar idoneidad a los instrumentadores quirúrgicos en Panamá, la presidenta de la Asociación de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales y Técnicos de Panamá, Carmen Vega, salió al paso de las críticas y aseguró que la iniciativa no pretende desplazar a las enfermeras ni a los técnicos en enfermería de sus puestos de trabajo.

Vega explicó que la propuesta lo que busca es fortalecer la atención de los pacientes dentro de los quirófanos, dejando claro que el rol de los instrumentadores sería complementario al trabajo que ya realizan los profesionales de enfermería.

“Antes de presentar el proyecto hicimos consultas con especialistas de distintas ramas de la medicina, quienes coincidieron en que Panamá necesita regular la carrera de instrumentador quirúrgico”, afirmó.

Según detalló, los instrumentadores quirúrgicos han estado realizando estas funciones desde 1976, tanto en hospitales públicos como privados, pero hasta ahora no cuentan con una regulación formal que reconozca su labor.

La dirigente también señaló que realizaron una gira nacional para explicar el alcance del proyecto. “Visitamos todas las provincias, hospitales y universidades para llevar nuestro mensaje. Incluso nos reunimos con asociaciones de enfermeras y técnicos en enfermería para aclarar que este proyecto no busca desplazar a nadie”, recalcó.

Vega insistió en que no existe competencia entre instrumentadores y enfermeras, ya que estas últimas continúan desempeñando un papel clave en los quirófanos, especialmente en la admisión, preparación y recuperación de los pacientes. Además, subrayó que la iniciativa no tiene fines económicos. “Nosotros no estamos buscando dinero ni beneficios especiales. Solo queremos que se reconozca de manera idónea una labor que ya realizamos dentro de los hospitales”, sostuvo.