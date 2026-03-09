Mujeres panameñas marchan y denuncian precariedad laboral y feminicidios

Las participantes de la marcha realizada este domingo en la capital panameña con motivo del Día Internacional de la Mujer denunciaron la precariedad o informalidad laboral y la inexistencia de condiciones de trabajo dignas que enfrentan las mujeres panameñas, a la vez que exigieron un alto a la violencia machista y los feminicidios.

En la marcha, que partió del céntrico Parque Urracá y recorrió el paseo turístico de la Cinta Costera que bordea la Bahía de Panamá, además del tema laboral, se hicieron visibles en telas y pancartas demandas en favor de la protección de la niñez, la inclusión de mujeres con discapacidad y el respeto por los pueblos indígenas, entre otras.

Precariedad o informalidad laboral

Para Luisa Fuentes, la presidenta del Comité de Mujeres de Convergencia Sindical y una de las organizadoras de la caminata, "no ha sido fácil" tantos años de lucha de las mujeres por sus derechos: "Hemos conquistado derechos, pero siguen actualmente pasando por lo mismo las mujeres trabajadoras".

Según cifras oficiales divulgadas este mes por la Contraloría General, la tasa de desempleo en Ciudad de Panamá se ubica en 10,4 %, lo que supone un aumento frente al 9,5 % que registró el indicador hasta octubre de 2024, la medición anterior.

La información oficial no precisó la tasa de informalidad laboral, que para octubre de 2024 era de 49,3 % y que por distribución por sexo, los hombres registraron una ligera disminución en la tasa de empleo informal al pasar de un 48,6 % a un 47,6 %, y las mujeres se mantuvieron sin variación en 46,6 %.

Los datos recientes de la Contraloría reflejan igualmente que el desempleo sigue golpeando a las mujeres, con un aproximado de 127.000 que están sin trabajo.

"Creo que es algo sumamente importante de mencionar que aquí en Ciudad de Panamá, la mitad de la población somos las mujeres, cuando vamos a las casas (vemos) cantidad de personas que se encuentran trabajando en la informalidad laboral", dijo Fuentes a EFE.

También está la situación sucedida en la pandemia, cuando a una gran cantidad de mujeres durante ese periodo "se le interrumpió automáticamente lo que fue su contacto laboral y hasta el momento no han podido ingresar nuevamente al mercado laboral", manifestó la sindicalista.

Violencia machista y feminicidios

La dirigente estudiantil Ileana Corea, quien milita en la agrupación "Juventudes revolucionarias", cuestiona que a pesar de estarse registrando en el país "un alza" importante en los casos de feminicidios, es un tema que "al parecer no está dentro de la agenda política del actual gobierno".

La activista universitaria señaló a EFE que esto es así ya que las autoridades, luego de esa escalada de casos cada vez con más violencia por parte de los perpetradores de los feminicidios, tratan de ofrecer "explicaciones que no tienen algún sentido frente a la realidad que estamos viviendo las mujeres" con la violencia de género.

De acuerdo con cifras estadísticas difundidas en enero pasado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía), Panamá registró un total de 20 feminicidios en el 2025, con una variación porcentual de -13,04% frente al año anterior que cerró con 23.

Del total de las víctimas de feminicidios, seis fueron asesinadas con arma de fuego, cinco con arma blanca, cuatro por asfixia mecánica, dos con objeto contundente, una fue incinerada y 2 por causas no determinadas.