Nacional - 15/9/25 - 07:54 AM

¡Atención! Vía Centenario tendrá cierre de carril por un mes

Los trabajos se llevarán a cabo de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

 

Por: Redacción / Web -

A partir de este lunes y durante cuatro semanas, el carril derecho de la Vía Centenario, en dirección hacia la ciudad de Panamá, permanecerá cerrado a la altura del estadio Rod Carew. 
 

El cierre temporal se debe a los trabajos de instalación de tuberías de conducción por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable en el área de Guna Nega.

Los trabajos se llevarán a cabo de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

 El IDAAN recomienda a los conductores reducir la velocidad y seguir la señalización vial para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

 

Te puede interesar

Veraguas reporta primera muerte por dengue: Víctima es un menor

Veraguas reporta primera muerte por dengue: Víctima es un menor

 Septiembre 15, 2025
Inicia recolección de firmas para revocar a Paulette Thomas

Inicia recolección de firmas para revocar a Paulette Thomas

 Septiembre 15, 2025
Finalizan reparaciones en rotura cercana a la planta de Miraflores

Finalizan reparaciones en rotura cercana a la planta de Miraflores

 Septiembre 15, 2025
Gobernación de Panamá reactiva programa "armas por comida"

Gobernación de Panamá reactiva programa "armas por comida"

Septiembre 15, 2025
Lunes de protestas en MIVIOT e IPACOOP

Lunes de protestas en MIVIOT e IPACOOP

 Septiembre 15, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica
Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí