¡Atención! Vía Centenario tendrá cierre de carril por un mes

A partir de este lunes y durante cuatro semanas, el carril derecho de la Vía Centenario, en dirección hacia la ciudad de Panamá, permanecerá cerrado a la altura del estadio Rod Carew.



El cierre temporal se debe a los trabajos de instalación de tuberías de conducción por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable en el área de Guna Nega.

Los trabajos se llevarán a cabo de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

El IDAAN recomienda a los conductores reducir la velocidad y seguir la señalización vial para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.