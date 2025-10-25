Atenciones de los bomberos disminuyen en un 45% en el último año

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) reportó un balance mixto en las atenciones de emergencias entre 2020 y 2025. A pesar del aumento en algunos tipos de incidentes, en general, la institución ha logrado reducir significativamente varios de estos casos.

Aumento:

Incendios de masa vegetal: Durante este período, se registraron 21,500 casos, lo que representa un aumento de 6,000 incendios comparado con años anteriores. Este tipo de incendio ha sido recurrente, especialmente durante la temporada de sequía, debido a las quemas no controladas en áreas rurales y agrícolas.

Disminución:

Árboles caídos: En 2025, las atenciones por árboles caídos disminuyeron considerablemente, pasando de 432 casos en 2024 a 111 en 2025, lo que refleja una mejora en las condiciones climáticas y mayor preparación en las comunidades.

Derrumbes o colapsos: Estos incidentes también experimentaron una reducción notable, bajando de 77 casos en 2024 a 31 en 2025, lo que sugiere un esfuerzo exitoso en el mantenimiento de infraestructuras y obras preventivas en áreas de alto riesgo.

Incendios eléctricos: La reducción en estos incidentes es otra de las mejoras destacadas, con una disminución de 1,378 casos en 2024 a 942 en 2025, lo que podría estar relacionado con una mayor conciencia y revisión de instalaciones eléctricas por parte de la población.

Balance:



El Cuerpo de Bomberos reporta una reducción del 45% en la cantidad total de emergencias relacionadas con causas naturales y eléctricas en 2025 respecto al año anterior. Este resultado positivo es atribuido a los programas de prevención, educación comunitaria y mejoras en la infraestructura preventiva.

El Cuerpo de Bomberos continúa trabajando para mantener esta tendencia a la baja, a través de campañas educativas y un refuerzo en la capacitación de su personal, además de fomentar el mantenimiento preventivo en comunidades vulnerables.