Atienden población de perros y  gatos en penal de Colón

Unos 70 perros y gatos que viven en el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza ubicado en la comunidad de Arco Iris en Colón, fueron atendidos por médicos veterinarios de la Dirección nacional de control de alimentos y vigilancia veterinaria del Ministerio de Salud (MINSA).

La atención consistió en servicios de vacunación, desparasitación y recomendaciones para mantener a los caninos y felinos en buen estado de salud.

Este forma parte de la coordinación entre el MINSA y la dirección de este centro de rehabilitación.

Estos caninos y felinos viven en este penal, cuidados muchos por los internos de la cárcel.

Las hembras caninas y felinas al no estar esterilizadas se reproducen y aumentan la población que pueden superar más de 100 mascotas.