Nacional - 18/10/25 - 04:05 PM

Atienden población de perros y  gatos en penal de Colón

La atención consistió en servicios de vacunación, desparasitación y recomendaciones para mantener a los caninos y felinos en buen estado de salud.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Unos 70 perros y gatos que viven en el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza ubicado en la comunidad de Arco Iris en Colón, fueron atendidos por médicos veterinarios de la Dirección nacional de control de alimentos y vigilancia veterinaria del Ministerio de Salud (MINSA).

La atención consistió en servicios de vacunación, desparasitación y recomendaciones para mantener a los caninos y felinos en buen estado de salud.

LEE TAMBIÉN: Aprehenden en La Chorrera a un sujeto requerido por robo agravado

Este forma parte de la coordinación entre el MINSA y la dirección de este centro de rehabilitación.

Estos caninos y felinos viven en este penal, cuidados muchos por los internos de la cárcel.

Las hembras caninas y felinas al no estar esterilizadas se reproducen y aumentan la población que pueden superar más de 100 mascotas.

Te puede interesar

Atienden población de perros y  gatos en penal de Colón

Atienden población de perros y  gatos en penal de Colón

 Octubre 18, 2025
Jubilados retomarán protestas por pago de intereses de décimos

Jubilados retomarán protestas por pago de intereses de décimos

 Octubre 18, 2025
RM cierra filas con Martinelli tras intento de fractura

RM cierra filas con Martinelli tras intento de fractura

 Octubre 18, 2025
Médicos van en busca de respuesta en el MINSA

Médicos van en busca de respuesta en el MINSA

Octubre 18, 2025
Integración y prevención: Aeronaval impulsa fútbol para jóvenes en riesgo

Integración y prevención: Aeronaval impulsa fútbol para jóvenes en riesgo

 Octubre 18, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas